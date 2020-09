Bigpharma a aussi son “Bilderberg”

La prochaine édition des Universités de Pharmaceutiques, actuellement en préparation, permettra comme chaque année à un parterre de 180 décideurs de la santé de pouvoir échanger ensemble, d’assister et de débattre autour de quelques questions fondamentales de notre système de santé actuel. En raison de la crise actuelle du Covid-19, ces Universités sont repoussées aux 19 et 20 novembre. Elles permettront ainsi aux différentes parties prenantes politiques, autorités, patients, experts, professionnels de santé, industriels de la santé et start-ups de pouvoir analyser avec un peu de recul cette épidémie et d’en mesurer l’impact sur les grands enjeux structurels de la santé.





Thème de cette année : Innover pour mieux organiser… Organiser pour mieux innover.





Ces deux journées de débats seront rythmées par six tables rondes de réflexion autour de sujets techniques et organisationnels, par certaines interventions de speakers de renommée internationale ainsi que par plusieurs discussions permettant d’aller plus loin et de prendre du recul sur l’actualité.





L’épidémie de Covid-19 sera naturellement en toile de fond de plusieurs débats : Comment faire évoluer le système de santé français ? Comment la médecine digitale bouleverse le modèle économique de la pharma ? Gagner le pari de l’innovation Production pharmaceutique : l’indépendance est-elle possible ? Accès aux thérapies innovantes : menaces sur l’ATU ? Régulation : en finir avec l’à-peu-près



« Pour aller plus loin » : La parole aux think tanks : 3 mesures pour transformer le système Réputation : comment sortir de l’impasse ? Expertise et liens d’intérêt La Chine, baromètre de la santé mondiale ?







